Чиновники знову заявили про атаку безпілотників.

Вночі 4 травня у Краснодарському краї Росії сталася пожежа - загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу.

Про це повідомив у Telegram губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, які посилаються на надзвичайні служби, пожежа сталася внаслідок попадання безпілотника.

Зазначається, що вогонь поширився на площі 400 квадратних метрів. Для гасіння залучили 167 людей та 37 одиниць спеціальної техніки.

За словами російського чиновника, населенню селища, де знаходиться завод, нічого не загрожує. Він також повідомив, що постраждалих внаслідок цієї події немає.

Нагадаємо, раніше губернатор Ростовської області РФ також завив про атаку безпілотника на Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Також учора в російському порту Тамань біля Кримського мосту загорівся резервуар з нафтопродуктами внаслідок атаки безпілотника.

29 квітня внаслідок вибуху на нафтобазі у Севастополі було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність − близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Севастополі після цього поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів.