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В Росії заявили про атаку безпілотника на Новошахтинський НПЗ, пов'язаний із Медведчуком

На території підприємства стався вибух і пожежа.

В Росії заявили про атаку безпілотника на Новошахтинський НПЗ, пов'язаний із Медведчуком
Новошахтинський завод (архівне фото)
Фото: скрін відео

Губернатор Ростовської області Росії завив про атаку безпілотника на Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, дрон врізався в конструкції міжцехової естакади підприємства, що будуються. Після цього безпілотник вибухнув.

Губернатор також заявив, що пожежу, яка виникла в результаті вибуху, була потушили співробітники підприємства без залучення екстрених служб.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Споруді заводу завдано незначної шкоди", - зазначив він.

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Нагадаємо, у червні минулого року на нафтопереробному заводі "Новошахтинський" сталася пожежа. За словами місцевої влади, тоді ніхто не постраждав. Пізніше також повідомлялося, що завод міг бути атакований безпілотником

Новошахтинський завод було зведено у 2009 році. Він виробляє зокрема дизельне паливо. Навесні 2021 року журналісти "Схем" повідомили, що родина екснардепа Віктора Медведчука володіє часткою цього НПЗ, який забезпечував нафтопродуктами армію Росії на Донбасі. Саме через це на завод в Україні було накладено санкції.

Офіційно повідомлялося, що новим власником НПЗ став російський будівельний підрядник "Петон", але, за даними "Схем", станом на квітень 2021 року ним все ще володіли повʼязані з родиною Медведчука компанії.

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