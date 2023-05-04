У Києві уламками ворожих ракет пошкодило автомобілі

Падіння уламків зафіксовано в Шевченківському, Печерському та Подільському районах.

У Києві внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників є пошкодження автомобілів та дорожнього покриття.

Даних про потерпілих громадян немає. Про це начальник КМВА Сергій Попко повідомив у Telegram.

"В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття", – повідомив він.

Після закінчення атаки, що знову тривала декілька годин уночі, КМВА повідомила попередні дані про те, що ворог випустив і ракети, і ударні безпілотники. Однак Повітряні сили поки що повідомили лише про БпЛА.

Росія намагалась вдарити по столиці втретє за чотири дні травня. Щоразу захисники відбивали всі ворожі обʼєкти.