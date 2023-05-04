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У Києві уламками ворожих ракет пошкодило автомобілі

Падіння уламків зафіксовано в Шевченківському, Печерському та Подільському районах. 

У Києві уламками ворожих ракет пошкодило автомобілі
Збитий безпілотник
Фото: Андрій Нєбитов у Telegram

У Києві внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників є пошкодження автомобілів та дорожнього покриття.

Даних про потерпілих громадян немає. Про це начальник КМВА Сергій Попко повідомив у Telegram.

"В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття", – повідомив він. 

Після закінчення атаки, що знову тривала декілька годин уночі, КМВА повідомила попередні дані про те, що ворог випустив і ракети, і ударні безпілотники. Однак Повітряні сили поки що повідомили лише про БпЛА. 

Росія намагалась вдарити по столиці втретє за чотири дні травня. Щоразу захисники відбивали всі ворожі обʼєкти. 

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