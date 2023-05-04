За минулу добу ЗСУ знищили ще 650 російських окупантів, 5 танків та 16 ворожих артсистем

За минулу добу українські захисники знищили ще 650 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 192 590 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 192590 (+650) осіб ліквідовано
- танків - 3707 (+5)
- бойових броньованих машин - 7216 (+17)
- артилерійських систем - 2962 (+16)
- РСЗВ - 547 (+3)
- засоби ППО - 304 (+4)
- літаків - 308 (+0)
- гелікоптерів - 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2523 (+18)
- крилаті ракети - 947 (+0)
- кораблі / катери - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5886 (+21) од
- спеціальна техніка - 370 (+7).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вночі атакували Україну 24 дронами, ЗСУ знищили 18.