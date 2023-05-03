Україна піднялась у рейтингу свободи ЗМІ на 27 позицій на тлі “жахливого стану” свободи преси у світі, - RSF

Згідно зі Всесвітнім індексом свободи преси, дезінформація та штучний інтелект становлять зростаючу загрозу для журналістики.

Останній щорічний огляд свободи преси свідчить, що дезінформація, пропаганда та штучний інтелект становлять зростаючу загрозу для журналістики. Свобода ЗМІ переживає жахливий стан у рекордній кількості країн, пише The Guardian із посиланням на дані правозахисної групи “Репортери без кордонів” (RSF).

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, Україна в цьому рейтингу посіла 79 місце, піднявшись зі 106 позиції торік. Тим часом Росія опустилася на 9 позицій до 164 позиції.

Зазначається, що світовий індекс свободи преси показав шокуюче падіння: безпрецедентна 31 країна була віднесена до категорії - “в дуже серйозній ситуації”, що є найнижчим показником, порівняно з 21 країною лише два роки тому.

Відповідно до звіту, опублікованого правозахисною групою “Репортери без кордонів”, посилення агресивності автократичних урядів — і деяких, які вважаються демократичними — у поєднанні з “масовими дезінформаційними або пропагандистськими кампаніями” призвело до погіршення ситуації.

“Цього року на карті RSF стало більше червоного, ніж будь-коли раніше, оскільки авторитарні лідери стають дедалі сміливішими у своїх спробах змусити замовкнути пресу. Міжнародне співтовариство має прокинутися до реальності та діяти разом, рішуче та швидко, щоб змінити цю небезпечну тенденцію”, — сказав Guardian генеральний секретар RSF Крістоф Делуар.

У середу, 3 травня, виповнюється 30 років з дня першого Всесвітнього дня свободи преси, який був створений, щоб нагадати урядам про їхній обов’язок підтримувати свободу слова. Проте середовище для журналістики сьогодні вважається “поганим” у семи з 10 країн і “задовільним” лише у трьох з 10, за даними RSF. За даними ООН, 85% людей живуть у країнах, де свобода ЗМІ знизилася за останні п’ять років.

Опитування оцінює стан ЗМІ у 180 країнах і територіях, беручи до уваги здатність журналістів публікувати новини в суспільних інтересах без втручання та без загрози власній безпеці.

Дані свідчать, що швидкий технологічний прогрес дозволяє урядам і політичним діячам спотворювати реальність, а фейковий матеріал публікувати легше, ніж будь-коли раніше.

Йдеться не лише про письмовий контент штучного інтелекту, але й візуальний. Зображення високої чіткості, які виглядають як справжні люди, можна створити за лічені секунди.

У той же час уряди все активніше ведуть пропагандистську війну. Росія, яка вже різко впала в рейтингу минулого року після вторгнення в Україну, опустилася ще на дев’ять позицій, оскільки державні ЗМІ по-рабськи повторюють лінію Кремля, а опозиційні ЗМІ виганяються у вигнання. Минулого місяця Москва заарештувала репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, першого американського журналіста, затриманого в Росії за звинуваченням у шпигунстві після закінчення холодної війни.

Зазначається, що країни Північної Європи вже давно очолюють рейтинг RSF, а Норвегія залишається на першому місці в індексі свободи преси сьомий рік поспіль.

При цьому минулого тижня нью-йоркський Комітет захисту журналістів опублікував звіт із застереженням щодо самовдоволення в ЄС, який традиційно вважається одним із найбезпечніших і найвільніших місць у світі для журналістів.

Група висловила стурбованість зростанням популізму. Її представники стверджують, що уряди, зокрема, Угорщині та Польщі, попирають верховенство права, зокрема свободу преси.

Нагадаємо, у квітні Печерський суд Києва задовольнив позов одіозного діяча часів Януковича Андрія Портнова проти керівниці проєкту журналістських розслідувань “Схеми” Наталії Седлецької. Йдеться про справу про захист його честі, гідності та репутації.

Колишній посадовець часів Віктора Януковича Андрій Портнов, який нині перебуває під санкціями США, позивався проти журналістки Седлецької та низки інших медіа восени 2020 року через її пост у мережі Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го – у день підпалу автомобіля редакції «Схем». У дописі Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія, включно з номерними знаками зрештою спаленого автомобіля і публічно погрожував «учбово-виховними заходами» редакції розслідувачів.