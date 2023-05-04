Зеленський подякував Новій Зеландії за допомогу

Нова Зеландія продовжить допомагати із підготовкою українських військових.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вдячний уряду Нової Зеландії й особисто Прем'єр-міністру Крісу Гіпкінсу за рішення про розширення допомоги Україні у сфері оборони, економіки, гуманітарної та правової підтримки”, - написав Зеленський.

Він додав, що Україна цінує підтримку Нової Зеландії, котра наближає нас до перемоги.

Вдячний уряду 🇳🇿 й особисто Прем'єр-міністру @chrishipkins за рішення про розширення допомоги 🇺🇦 у сфері оборони, економіки, гуманітарної та правової підтримки. Окрема подяка за рішення про продовження підготовки 🇺🇦 військових. Цінуємо цю підтримку, яка наближає нас до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2023

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії оголосив про збільшення підтримки України. Країна виділить 5 мільйонів новозеландських доларів (3,1 млн доларів США) на низку ініціатив. Також Новою Зеландією буде введено додаткові санкції щодо 18 юридичних та 9 фізичних осіб, які підтримують Росію.