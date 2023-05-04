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Зеленський подякував Новій Зеландії за допомогу

Уряд Нової Зеландії розширить допомогу Україні.

Зеленський подякував Новій Зеландії за допомогу
Фото: Офіс президента

Нова Зеландія продовжить допомагати із підготовкою українських військових.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вдячний уряду Нової Зеландії й особисто Прем'єр-міністру Крісу Гіпкінсу за рішення про розширення допомоги Україні у сфері оборони, економіки, гуманітарної та правової підтримки”, - написав Зеленський. 

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Він додав, що Україна цінує підтримку Нової Зеландії, котра наближає нас до перемоги.

Нагадаємо, уряд Нової Зеландії оголосив про збільшення підтримки України. Країна виділить 5 мільйонів новозеландських доларів (3,1 млн доларів США) на низку ініціатив. Також Новою Зеландією буде введено додаткові санкції щодо 18 юридичних та 9 фізичних осіб, які підтримують Росію.

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