Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін впевнений, що миротворча місія Ватикану щодо війни Росії в Україні відбудеться.

Про це повідомляє ANSA.

“Миротворча місія відбудеться. Я здивований, що Київ і Москва сказали, що не знають про це”, – сказав Паролін.

Так він прокоментував заяви представників Києва та Москви про те, що їм не відомо про цю місію. Від РФ таку заяву зробив речник Путіна Пєсков.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною.

Втім, пізніше близький до Офісу президента України чиновник заявив, що Володимир Зеленський не погоджувався на миротворчу місію за участі Ватикану від імені України.