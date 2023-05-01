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Україна нічого не знає про миротворчу місію за участі Ватикану для вирішення війни з Росією, - ЗМІ

Українська влада не давала благословення на такі переговори. 

Україна нічого не знає про миротворчу місію за участі Ватикану для вирішення війни з Росією, - ЗМІ
Фото: EPA

Близький до Офісу президента України чиновник заявив, що Володимир Зеленський не погоджувався на миротворчу місію за участі Ватикану від імені України.

Про це повідомляє CNN.

“Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення”, - повідомив чиновник.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Ватикані передав Папі Римському фотоальбом із зафіксованими злочинами росіян.

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