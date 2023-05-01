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Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Міллі

Серед іншого, Залужний наголосив на необхідності посилення можливостей системи ППО.

Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Міллі
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

“Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій”, – йдеться у повідомленні. 

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Також Залужний розповів Міллі про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування українських цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. 

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на необхідності посилення можливостей системи ППО.

Крім того, Залужний зупинився на укомплектуванні українських  підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.

Нагадаємо, вчора Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч у розширеному форматі із верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

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