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На Донеччині прикордонники збили безпілотник росіян

Квадрокоптер противника втратив керованість й впав.

На Донеччині прикордонники збили безпілотник росіян
Фото: ДПСУ

У Донецькій області бійці Державної прикордонної служби України за допомогою антидронової рушниці збили російський безпілотник.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Літальний апарат загарбників був виявлений під час веденням ним розвідки над позиціями прикордонного підрозділу.

"Для придушення повітряної цілі бійці ДПСУ застосували антидронову рушницю. У результаті впливу на канали управління квадрокоптер противника втратив керованість й впав у недоступну місцевість", — зазначили у службі.

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Нагадаємо, що 29 квітня українські захисники ліквідували два "шахеди" та один безпілотник оперативно-тактичного рівня.

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