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Ворог обстріляв Чугуївський і Куп’янський райони Харківщини

Поранення отримали двоє чоловіків, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

Ворог обстріляв Чугуївський і Куп’янський райони Харківщини
Фото: Поліція Харківської області

У понеділок 1 травня військові РФ обстріляли населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Харківщини.

“У селі Кучерівка боєприпаси влучили у приватний будинок. Поранено 65-річного власника. Потерпілого доставили до медичного закладу. Руйнувань зазнали також сусідні будинки”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні.

Фото: Поліція Харківської області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що у Куп’янському районі обстрілами пошкоджено щонайменше три приватні будинки та господарчі споруди.

Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць влучань, фіксують наслідки злочинів окупантів, вилучають речові докази.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, вчора зранку російська армія вдарила по центру Куп’янська Харківської області.

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