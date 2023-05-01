У понеділок 1 травня військові РФ обстріляли населені пункти Чугуївського і Куп’янського районів Харківської області.
Про це повідомляє у Telegram Поліція Харківщини.
“У селі Кучерівка боєприпаси влучили у приватний будинок. Поранено 65-річного власника. Потерпілого доставили до медичного закладу. Руйнувань зазнали також сусідні будинки”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що у Куп’янському районі обстрілами пошкоджено щонайменше три приватні будинки та господарчі споруди.
Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць влучань, фіксують наслідки злочинів окупантів, вилучають речові докази.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вчора зранку російська армія вдарила по центру Куп’янська Харківської області.