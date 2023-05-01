В ніч на 1 травня росіяни завдали удару по різних регіонах країни.

Українські військові показали фото уламків ворожої ракети, яку збили під час масованого удару росіян 1 травня.

Про це повідомило Повітряне командування "Центр".

Зазначається, що ракету збили українські захисники із зенітної ракетної бригади.

"Результативне нічне полювання від наших героїчних воїнів зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Б'ємо окупанта на всіх його підступах", - йдеться в повідомленні.

Фото: ПК "Центр"

Фото: ПК "Центр"

Уночі 1 травня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку України – другу поспіль за останні три дні. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту-95). У столиці тривога тривала близько трьох годин.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що цієї ночі протиповітряна оборона України знищила 15 із 18 запущених росіянами ракет.