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Із Херсонської області евакуювали 366 дітей

Попри небезпеку ворожих обстрілів чимало родин відмовляються від евакуації.

Із Херсонської області евакуювали 366 дітей
Наслідки обстрілів Херсонщини, ілюстративне фото

Поліцейські, волонтери та представники обласної військової адміністрації вивезли з населених пунктів Херсонської області 366 дітей. Евакуюють з тих районів, які щільно обстрілює російська армія.

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.

За інформацією правоохоронців, військові РФ посилили обстріли населених пунктів Білозерської та Дар'ївської громад, прибережні зони Бериславського району та передмість Херсона.

"Найбільше евакуйованих з Херсонського району – 137 дітей, з Бериславського району вивезли 131 дитину, 69 – з передмість Херсона, які щогодини потерпають від ворожих обстрілів з лівого берега Дніпра та 29 дітей – з двох сіл Каховського району", – йдеться у повідомленні.

Евакуаційні групи переконують батьків виїжджати з небезпечних районів. Однак чимало родин з дітьми ще залишаються в цих населених пунктах.

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Нагадаємо, із села Кізомис на Херсонщині евакуювали всіх дітей. Населений пункт регулярно обстрілюють окупанти.

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