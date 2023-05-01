Із Херсонської області евакуювали 366 дітей

Поліцейські, волонтери та представники обласної військової адміністрації вивезли з населених пунктів Херсонської області 366 дітей. Евакуюють з тих районів, які щільно обстрілює російська армія.

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.

За інформацією правоохоронців, військові РФ посилили обстріли населених пунктів Білозерської та Дар'ївської громад, прибережні зони Бериславського району та передмість Херсона.

"Найбільше евакуйованих з Херсонського району – 137 дітей, з Бериславського району вивезли 131 дитину, 69 – з передмість Херсона, які щогодини потерпають від ворожих обстрілів з лівого берега Дніпра та 29 дітей – з двох сіл Каховського району", – йдеться у повідомленні.

Евакуаційні групи переконують батьків виїжджати з небезпечних районів. Однак чимало родин з дітьми ще залишаються в цих населених пунктах.

Нагадаємо, із села Кізомис на Херсонщині евакуювали всіх дітей. Населений пункт регулярно обстрілюють окупанти.