​У квітні Росія втратила на війні проти України майже 17 тисяч військових

За квітень українські захисники ліквідували 16 970 російських окупантів та знищили 1200 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомив у Telegram перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:
- 84 танки
- 211 бойових броньованих машин
- 238 артилерійських систем
- 17 РСЗВ
- 16 установок ППО
- 317 одиниць автотехніки
- 63 одиниці спецтехніки.
Павлюк додав, що окрім цього, ЗСУ збили два літаки, три гелікоптери ворога, а також 228 БпЛА та 21 крилату ракету.
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 450 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 190 960 військових.