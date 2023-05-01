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​У квітні Росія втратила на війні проти України майже 17 тисяч військових

Також наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки окупантів.

​У квітні Росія втратила на війні проти України майже 17 тисяч військових
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

За квітень українські захисники ліквідували 16 970 російських окупантів та знищили 1200 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив у Telegram перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

  •  84 танки
  •  211 бойових броньованих машин
  •  238 артилерійських систем
  • 17 РСЗВ
  • 16 установок ППО
  • 317 одиниць автотехніки
  • 63 одиниці спецтехніки.

Павлюк додав, що окрім цього, ЗСУ збили два літаки, три гелікоптери ворога, а також 228 БпЛА та 21 крилату ракету. 

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 450 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 190 960 військових.

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