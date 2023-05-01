​У квітні Росія втратила на війні проти України майже 17 тисяч військових

Також наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки окупантів.

За квітень українські захисники ліквідували 16 970 російських окупантів та знищили 1200 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив у Telegram перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

84 танки

211 бойових броньованих машин

238 артилерійських систем

17 РСЗВ

16 установок ППО

317 одиниць автотехніки

63 одиниці спецтехніки.

Павлюк додав, що окрім цього, ЗСУ збили два літаки, три гелікоптери ворога, а також 228 БпЛА та 21 крилату ракету.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 450 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 190 960 військових.