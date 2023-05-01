На Київщині сьогодні після 15:00 тестуватимуть сирени

У Київській області сьогодні тестуватимуть системне оповіщення.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Увага! На Київщині проведуть тестування системного оповіщення. Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня. Мета – протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення", – йдеться в повідомленні.
Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00 – 15:20.
Жителів Київщини закликають зберігати спокій і наголошують, що роботи – планові.