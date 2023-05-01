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На Київщині сьогодні після 15:00 тестуватимуть сирени

Жителів закликають зберігати спокій і наголошують, що роботи – планові.

На Київщині сьогодні після 15:00 тестуватимуть сирени
Фото: kazatin.com

У Київській області сьогодні тестуватимуть системне оповіщення.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Увага! На Київщині проведуть тестування системного оповіщення. Контрольна технічна перевірка спрацювання діючих електромеханічних сирен проводитиметься 1 травня. Мета – протестувати програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення", – йдеться в повідомленні.

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Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00 – 15:20.

Жителів Київщини закликають зберігати спокій і наголошують, що роботи – планові.

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