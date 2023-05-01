Тим, хто тримає свою землю…

При цьому ми незаслужено знецінюємо одну з найбільш значущих технологій у нинішній війні проти росіян. Технологію, яку від нас намагаються запозичити наші міжнародні партнери. Ця технологія - вміти тримати свою землю.

Ми захоплюємося зброєю, воєнною технікою і технологіями, які дозволяють ефективно знищувати ворога. Ми обґрунтовано переносимо це захоплення на воїнів, які цю зброю, техніку і технології застосовують.

Що таке 1500 кілометрів активної лінії фронту? Це лінія, яка відділяє від нас нашу землю і наших людей, захоплених росіянами. Вона «активна» тому, що щодня, щогодини і щохвилини росіяни намагаються захопити більше нашого. А ми тримаємо і відвойовуємо своє. Ця активна лінія рухається вздовж сотень тисяч окопів, в кожному з яких - піхотинець. І серед них десятки тисяч солдатів та командирів Сил ТрО.

Ви часто читаєте чи чуєте з новин, що в багатьох місцях ідуть важкі бої, але лінія фронту тримається. «Важкі бої» означає, що ці наші окопи з нашими піхотинцями росіяни майже неперервно обстрілюють з усіх видів озброєнь. Що на ці окопи, як у фільмах жахів, майже неперервно наступають полки росіян.

Це означає, що десь на самому вістрі цієї лінії у передньому окопі командир батальйону із пʼятнадцятьма своїми солдатами приймає запеклий бій. Що сержант взяв на себе управління ротою, бо командира роти поранено. Що водій медичного евакуаційного автомобіля не відчуває своїх рук на важкому кермі, по розбитих шляхах вивозячи поранених побратимів. Що коли вони відіб‘ють чергову атаку, і передадуть іншим тримати цей шматок землі, щоб перепочити, у них не буде видовищного відео про свої здобутки для соцмереж. Вони просто втримали шматок нашої землі, який в новинах назвуть втриманою лінією фронту.

І цей водій, сержант чи командир роти це вчорашні інженер, викладач чи підприємець. І кожен з них щодня мусить вивчати тактику ворога і змінювати власну, винаходячи нові способи застосування зброї, техніки і технологій.

Піхотинці Сил ТрО сьогодні тримають свою землю там, де найважче. З гідністю, відвагою, усвідомленою жертовністю, побратимством і незмінною винахідливістю. Не забуваймо пам’ятати про це і дякувати їм щодня. Адже відносний спокій, в якому живуть вже багато українських міст, це їхня заслуга.

Дякую вам за звитягу!

Шана та памʼять полеглим.

Смерть ворогам!