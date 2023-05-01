За добу і ніч РФ обстріляла 10 областей. По Житомирській вдарила з БПЛА, у Херсонській вбила цивільного

У Київській області повітряна тривога тривала майже три години. За попередньою інформацією, влучань не зафіксовано, постраждалі та руйнування відсутні. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Житомирській області сьогодні зранку наприкінці повітряної тривоги відбувся удар безпілотника-камікадзе по одному з промислових об'єктів області. Жертв та постраждалих немає. Дані уточнюються.

У Чернігівській області за добу росіяни провели сім обстрілів, з них два – вночі, із мінометів і артилерії. Також ворог із гелікоптера випустив дві ракети по Новгород-Сіверському та Корюківський районах. Без жертв та руйнувань.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив шість обстрілів прикордоння. Зазнали обстрілів Юнаківська, Миропільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська територіальні громади. У результаті обстрілу постраждав приватний будинок в смт Зноб-Новгородське. Вчора протягом дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 54 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Есманська громади. У Середино-Будській громаді зафіксовано три вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Також з території РФ з гелікоптеру запустили десять ракет по Середина-Буді. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС. Дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються.

У Запорізькій ворог б’є по населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали трьох авіаударів, тричі атакували з БПЛА. Є нові руйнування житлових будинків, комунальних мереж, але люди, на щастя, не постраждали. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській вночі та вранці ворог атакував ракетами. Сім з них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання по Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство, пожежу рятувальники приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, пʼять магазинів. Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – два. У Межиріцькій – пошкоджено школу. Наразі на місцях "прильотів" працюють всі служби. Вчора за день ворог двічі вгатив з важкої артилерії по Нікополю. Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік. У місті понівечені шість багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків, господарчі споруди, два газопроводи, лінія електропередач.

У Луганській за добу противник здійснив 87 обстрілів (404 снаряди) по позиціях наших військ, мінометних – 33, РСЗВ – 10, артилерійських – 36 танкових – 11, БПЛА – два, авіаційних – пʼять. Учора ворог обстріляв Новоселівське, Діброву та Білогорівку. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове. На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка та Берестове. Вчора під ударом перебував Куп'янськ. Ворог вів вогонь з ракетних систем залпового вогню "Град". Пошкоджено гараж на території Куп’янського територіального медичного об’єднання та службовий автомобіль. Також пошкоджень зазнали щонайменше 14 приватних будинків, господарчі споруди та 5-поверховий житловий будинок. У с. Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Без постраждалих.

У Донецькій протягом доби ворог здійснив 20 обстрілів, застосувавши ЗРК "С-300", авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ "Град", артилерію. Окупанти обстріляли Авдіївку, Бахмут, Костянтинівку, Красногорівку, с.Времівку, с.Григорівку, с.Карлівку, с.Ласточкине, с.Новоукраїнка. Пошкоджено шість житлових будинків, з них два – багатоквартирних, шість, цивільних автомобілів, два автопричепи, господарчі споруди. За добу по області – троє поранених.

У Миколаївській сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 39 обстрілів (163 снаряди): РСЗВ – три, артилерійських – 10, мінометних – 19, БПЛА – шість, авіаційних – один. З них по Херсону ворог здійснив вісім обстрілів (41 снаряд): РСЗВ – один, артилерійських – три, мінометних – чотири.Окупанти поцілили у райони 16 населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона. Одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення. Ворог атакував Білозерку, прицільно вкрив вогнем житлові будинки. Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого. Також ворог гатив і по Одрадокам'янці Тягинської громади, поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці. З деокупованої території області евакуйовано 62 особи.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ випустила з авіації 18 ракет. 15 із них збила протиповітряна оборона.