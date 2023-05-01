Минулої доби окупанти 47 разів обстріляли прифронтові райони Запорізької області

Люди, на щастя, не постраждали.

Минулої доби російські окупанти майже 50 разів обстріляли прифронтові райони Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог лютує і нищить все живе в населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали три авіаудари, тричі атакували з БПЛА", - написав він.

Малашко зазначив, що є руйнування житлових будинків та комунальних мереж. Люди, на щастя, не постраждали.

Нагадаємо, в неділю ввечері повідомлялося про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську.