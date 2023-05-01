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Минулої доби окупанти 47 разів обстріляли прифронтові райони Запорізької області

Люди, на щастя, не постраждали.

Минулої доби окупанти 47 разів обстріляли прифронтові райони Запорізької області
Запорізька область, обстріли (ілюстративне фото)
Фото: Запорізька ОДА

Минулої доби російські окупанти майже 50 разів обстріляли прифронтові райони Запорізької області

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог лютує і нищить все живе в населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали три авіаудари, тричі атакували з БПЛА", - написав він.

Малашко зазначив, що є руйнування житлових будинків та комунальних мереж. Люди, на щастя, не постраждали.

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Нагадаємо, в неділю ввечері повідомлялося про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську.

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