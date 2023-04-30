Головне за день. Неділя, 30 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, понад 20 відбитих атак противника, ворожі обстріли, новий пакет військової допомоги від Німеччини. Яким запам’ятається 431-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України за добу відбили на зазначених ділянках фронту більше 20 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Сьогодні противник завдав 2 ракетних ударів по містах Краматорськ та Костянтинівка. Також завдав 15 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 квітня – в нашій новині.

У неділю, 30 квітня, російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки з "Градів", двічі вдарили танками, повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Об 11-й годині армія РФ завдала авіаракетного удару по центру міста.

"Багатоповерхові дві будівлі склалися. Всі три поверхи, до фундаменту. Інформації по людях ще немає", — сказав Барабаш. За його словами вночі армія РФ один раз обстріляла стару частину міста.

В Авдіївці станом на 30 квітня залишаються 1782 людини, серед них 12-річний хлопець — його шукають. Жителі забезпечені їжею та продуктами, зазначив начальник МВА.

Російські війська вдень у неділю, 30 квітня, випустили ракети з гелікоптера в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області.

Окупанти випустили також ракети з гелікоптера по місту Середина-Буда Сумської області. Військові зафіксували 10 приходів. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено три приватні будинки.

Загалом вдень 30 квітня російські війська сім разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння.

Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини загинула жінка, важкого поранення зазнав чоловік.

Окупанти двічі за день обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

У неділю, 30 квітня, російська армія завдала ракетного удару по місту Оріхів Запорізької області.

Унаслідок обстрілу руйнувань зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Інформації щодо постраждалих немає, особовий склад перебував в укритті.

“Уламками посічений дах та стіни пожежної частини, вибиті два пластикових вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників”, – йдеться у повідомленні.

Уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

У повідомленні німецького уряду зазначається, що також у списку допомоги – вісім вантажівок Zetros і два автонавантажувачі 8x6 з вісьма висувними контейнерами.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!