Протягом неділі 30 квітня ворог двічі бив з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік. У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки обстрілів з’ясовуються.

Нагадаємо, цієї ночі російські військові обстріляли Нікополь. Загиблих та поранених немає.