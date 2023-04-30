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Окупанти двічі за день обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік

Ще двоє людей отримали поранення.

Окупанти двічі за день обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: загинув чоловік
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Протягом неділі 30 квітня ворог двічі бив з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Загинув 48-річний місцевий мешканець. Постраждали 46-річна жінка і 80-річний чоловік. У місті понівечені 6 багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А ще декілька господарчих споруд, два газопроводи, лінія електропередач”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Наслідки обстрілів з’ясовуються.

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Нагадаємо, цієї ночі російські військові обстріляли Нікополь. Загиблих та поранених немає.

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