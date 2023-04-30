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​Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який включає ППО IRIS-T

Першу установку IRIS-T Україна отримала від ФРН у жовтні минулого року.

​Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, який включає ППО IRIS-T
IRIS-T SLM
Фото: defence-ua.com

Уряд Німеччини передав Україні черговий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Про це йдеться у повідомленні німецького уряду.

Зазначається, що також у списку допомоги – вісім вантажівок Zetros, два автонавантажувачі 8x6 з вісьма висувними контейнерами та одну ЗРК IRIS-T.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала від Німеччини другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін до подальшого постачання озброєнь Києву на тлі очікуваного контрнаступу українських військ.

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