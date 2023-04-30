"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Генштаб показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000
Генштаб показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
ГоловнаСуспільствоВійна

У районі Бахмута ЗСУ знищили чотири склади росіян, - Череватий

Бахмут не є зараз під контролем ворога.

У районі Бахмута ЗСУ знищили чотири склади росіян, - Череватий
Сергій Череватий

Російські окупанти завдали за добу 331 удару по Бахмуту, але втратили чотири бойових склади з боєприпасами.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Бахмут залишається головною ціллю ворога, зосередженням головних його зусиль. За цю добу 331 раз ворог завдав ударів різними калібрами, різними артилерійськими системами, 30 боєзіткнень відбулося. Знищено 93 окупанта, 106 зазнали різних поранень. Знищена гармата ворога, безпілотний летальний апарат "Орлан-10", чотири бойових склади з боєприпасами", - повідомив він.

За його словами, буває, що ворог просувається по якійсь території, але ЗСУ контратаками відбивають це просування і займають позиції знову. Бахмут не є під контролем ворога, там залишаються українські сили.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що на Мар’їнському і Бахмутському напрямках тривають вуличні бої, подекуди на мінімальних дистанціях.

За даними Генштабу, в епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут та Мар’їнка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies