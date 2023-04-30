У районі Бахмута ЗСУ знищили чотири склади росіян, - Череватий

Бахмут не є зараз під контролем ворога.

Російські окупанти завдали за добу 331 удару по Бахмуту, але втратили чотири бойових склади з боєприпасами.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Бахмут залишається головною ціллю ворога, зосередженням головних його зусиль. За цю добу 331 раз ворог завдав ударів різними калібрами, різними артилерійськими системами, 30 боєзіткнень відбулося. Знищено 93 окупанта, 106 зазнали різних поранень. Знищена гармата ворога, безпілотний летальний апарат "Орлан-10", чотири бойових склади з боєприпасами", - повідомив він.

За його словами, буває, що ворог просувається по якійсь території, але ЗСУ контратаками відбивають це просування і займають позиції знову. Бахмут не є під контролем ворога, там залишаються українські сили.

Нагадаємо, що на Мар’їнському і Бахмутському напрямках тривають вуличні бої, подекуди на мінімальних дистанціях.

За даними Генштабу, в епіцентрі бойових дій лишаються Бахмут та Мар’їнка.