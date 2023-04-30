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На Запоріжжі протягом квітня вдалося евакуювати 78 дітей

В Оріхові дітей вже немає.

На Запоріжжі протягом квітня вдалося евакуювати 78 дітей
Фото: Юрій Малашко у Telegram

За квітень із населених пунктів, які розташовані на лінії фронту в Запорізькій області, вдалося евакуювати 78 дітей.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Робота триває. В Оріхові дітей вже немає, сімей із дітьми. Ця робота триває, разом із поліцією ми обходимо майже кожен будинок, де є діти, показуємо, куди їхати, вмовляємо виїжджати якомога швидше", - написав Малашко.

Він уточнив, що ОВА контролює гуманітарну ситуацію в прифронтовій зоні: підтримується робота Пунктів незламності, створено резерв запасів, щоб забезпечити населення всім необхідним для життя.

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Нагадаємо, що Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.

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