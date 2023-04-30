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Унаслідок російської агресії загинуло 477 дітей, − прокуратура

955 отримали поранення.

Унаслідок російської агресії загинуло 477 дітей, − прокуратура
Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська, яка стала сумним символом злочинів РФ
Фото: Роман Кулик

Унаслідок російської агресії загинуло 477 дітей та понад 955 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області − 452, Харківській − 275, Київській − 128, Херсонській − 94, Запорізькій − 89, Миколаївській − 88, Чернігівській − 69, Дніпропетровській − 67, Луганській − 66.

“Вчора стало відомо ще про двох загиблих дітей у м. Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня. Внаслідок цієї атаки держави-агресора загинуло 23 людини. Серед загиблих – шестеро дітей”, − нагадали у прокуратурі.

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28 квітня внаслідок обстрілу окупантами м. Миколаїв було поранено 11-річного хлопчика.

29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні жодна міжнародна організація не може повернути Україні дітей, яких незаконно депортувала Росія. 

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