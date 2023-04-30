За непокору російських військових саджають в підземні камери-“зіндани”, − Міноборони Великобританії

В російській армії посилили покарання солдатів за порушення дисципліни, повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на розвідку.

Солдатів, що провинилася, саджають у “зіндани” − імпровізовані підземні камери, що складаються з ям у землі, закритих металевими ґратами.

Відомо, що у такі камери військові потрапляють за пияцтво та спробу розірвати контракт.

“У перші місяці війни багато російських командирів ставилися до дисципліни відносно легко, дозволивши тим, хто відмовився служити в армії, спокійно повернутися додому”, − зазанчили британці.

Але з осені 2022 року було зроблено дедалі більше драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Нагадаємо, керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що російська армія має проблеми як із мораллю, так і з дисципліною.