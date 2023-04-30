За минулу добу російська армія втратила ще 470 військових

За минулу добу російська армія втратила 470 військових. З початку вторгнення Збройні сили України ліквідували 190510 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також РФ позбулася 2 танків, 5 бойових броньованих машин, 4 дронів та 6 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 23 року орієнтовно склали:
- танків ‒ 3699 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од,
- артилерійських систем – 2914 (+6) од,
- РСЗВ – 544 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 295 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),
- крилаті ракети ‒ 932 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 357 (+2).
Нагадаємо, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу російської армії.