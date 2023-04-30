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За минулу добу російська армія втратила ще 470 військових

Також РФ позбулася 2 танків та 6 артилерійських систем.

За минулу добу російська армія втратила ще 470 військових
Фото: EPA/UPG

За минулу добу російська армія втратила 470 військових. З початку вторгнення Збройні сили України ліквідували 190510 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також РФ позбулася 2 танків, 5 бойових броньованих машин, 4 дронів та 6 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 23 року орієнтовно склали:

  • танків ‒ 3699 (+2) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од, 
  • артилерійських систем – 2914 (+6) од, 
  • РСЗВ – 544 (+1) од, 
  • засоби ППО ‒ 295 (+1) од,
  • літаків – 308 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 294 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 932 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 357 (+2).

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Нагадаємо, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу російської армії

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