У бою на Луганщині загинув український журналіст Олександр Бондаренко

Він захищав Україну з перших днів війни.

У бою під Кремінною на Луганщині загинув український журналіст та працівник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Журналістську діяльність Олександр розпочинав радіоведучим на FM-радіо в Луганську, працював на ВВС-Україна, потім на ТРК-Україна.

Надалі працював у сфері комунікацій.

“З перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист України”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Херсоном загинув український фіксер (провідник/координатор) Богдан Бітік, який супроводжував італійського журналіста Коррадо Зуніно.