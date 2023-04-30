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У бою на Луганщині загинув український журналіст Олександр Бондаренко

Він захищав Україну з перших днів війни.

У бою на Луганщині загинув український журналіст Олександр Бондаренко
Фото: НСЖУ

У бою під Кремінною на Луганщині загинув український журналіст та працівник Агентства стратегічних комунікацій RMA Олександр Бондаренко.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Журналістську діяльність Олександр розпочинав радіоведучим на FM-радіо в Луганську, працював на ВВС-Україна, потім на ТРК-Україна. 

Надалі працював у сфері комунікацій.

“З перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист України”, − йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, під Херсоном загинув український фіксер (провідник/координатор) Богдан Бітік, який супроводжував італійського журналіста Коррадо Зуніно. 

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