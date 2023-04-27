Під Херсоном від поранення загинув координатор, який супроводжував італійського журналіста

Сам італійський журналіст отримав поранення в плече. Медійники потрапили під російський обстріл на Антонівському мосту.

Під Херсоном загинув український фіксер (провідник/координатор) Богдан Бітік. Він супроводжував італьйського журналіста Коррадо Зуніно (на фото справа).

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

“Під Херсоном загинув український фіксер Богдан Бітік. Він працював для італійського видання La Repubblica разом із журналістом Коррадо Зуніно, про поранення якого стало відомо учора, 26 квітня. Медійники потрапили під російський обстріл на Антонівському мосту”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що видання La Repubblica та сам Коррадо Зуніно, на жаль, підтверджують, загибель Богдана Бітіка. Зуніно ж отримав поранення середньої тяжкості.

“Богдан впав на землю за метр від мене… Це нестерпне страждання. Богдан був чудовим другом і чудовим працівником”, – цитує Коррадо Зуніно видання La Repubblica.

Нагадаємо, у грудні минулого року двоє італійських журналістів заявили, що зазнали навмисного нападу російських військ у Херсоні.

А у вересні 2022 року на тимчасово окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст Маттіа Сорбі. Російські окупанти звинувачували в цьому Україну.