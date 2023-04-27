Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Херсоном від поранення загинув координатор, який супроводжував італійського журналіста

Сам італійський журналіст отримав поранення в плече. Медійники потрапили під російський обстріл на Антонівському мосту.

Під Херсоном від поранення загинув координатор, який супроводжував італійського журналіста
Богдан Бітік (зліва)
Фото: Спілка журналстів

Під Херсоном загинув український фіксер (провідник/координатор) Богдан Бітік. Він супроводжував італьйського журналіста Коррадо Зуніно (на фото справа). 

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України. 

“Під Херсоном загинув український фіксер Богдан Бітік. Він працював для італійського видання La Repubblica разом із журналістом Коррадо Зуніно, про поранення якого стало відомо учора, 26 квітня. Медійники потрапили під російський обстріл на Антонівському мосту”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що видання La Repubblica та сам Коррадо Зуніно, на жаль, підтверджують, загибель Богдана Бітіка. Зуніно ж отримав поранення середньої тяжкості.

“Богдан впав на землю за метр від мене… Це нестерпне страждання. Богдан був чудовим другом і чудовим працівником”, – цитує Коррадо Зуніно видання La Repubblica.

Нагадаємо, у грудні минулого року двоє італійських журналістів заявили, що зазнали навмисного нападу російських військ у Херсоні.

А у вересні 2022 року на тимчасово окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст Маттіа Сорбі. Російські окупанти звинувачували в цьому Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies