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Італійські журналісти потрапили під російський обстріл в Херсоні

Обстріл вівся з того берега Дніпра, котрий контролюють окупанти.

Італійські журналісти потрапили під російський обстріл в Херсоні
Фото: Telegram/Ярослав Янушевич

Двоє італійських журналістів заявили, що зазнали навмисного нападу російських військ у Херсоні.

Про це повідомляє видання ANSA

“Вони сказали, що їхній автомобіль був націлений «навмисно», але їм вдалося благополучно втекти”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один снаряд пошкодив машину. 

Репортер Клаудіо Локателлі розповів, що отримав незначну рану, через яку втратив трохи крові,.

“Якби я відкрив двері, то втратив би ногу або ще гірше”, - розповів журналіст. 

При цьому машина добре позначена як журналістська, і обстріл був навмисним.

Нагадаємо, у вересні на тимчасово окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст Маттіа Сорбі. Російські окупанти звинувачували в цьому Україну.

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