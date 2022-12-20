Італійські журналісти потрапили під російський обстріл в Херсоні

Обстріл вівся з того берега Дніпра, котрий контролюють окупанти.

Двоє італійських журналістів заявили, що зазнали навмисного нападу російських військ у Херсоні.

Про це повідомляє видання ANSA.

“Вони сказали, що їхній автомобіль був націлений «навмисно», але їм вдалося благополучно втекти”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один снаряд пошкодив машину.

Репортер Клаудіо Локателлі розповів, що отримав незначну рану, через яку втратив трохи крові,.

“Якби я відкрив двері, то втратив би ногу або ще гірше”, - розповів журналіст.

При цьому машина добре позначена як журналістська, і обстріл був навмисним.

Нагадаємо, у вересні на тимчасово окупованій Херсонщині отримав поранення італійський журналіст Маттіа Сорбі. Російські окупанти звинувачували в цьому Україну.