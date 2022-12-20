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Російські окупанти знову обстріляли Курахове, є поранений

Це був вже не перший обстріл Курахового за сьогодні. 

Російські окупанти знову обстріляли Курахове, є поранений
Фото: Павло Кириленко

Російські окупаційні війська ввечері 20 грудня завдали артилерійського удару по Кураховому у Донецькій області. Поранення отримала щонайменше одна людина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

“Росіяни вдарили по центру міста близько 21-ї години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним”. - підкреслив Кириленко. 

Він зазначив, що обстрілом пошкоджені дві п'ятиповерхівки та приватні авто. 

Це був вже не перший обстріл Курахового за сьогодні.  

Кількома годинами раніше росіяни великокаліберною артилерією цілили по інфаструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла. 

Нагадаємо, 11 грудня російські окупанти обстріляли місто Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган”.

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