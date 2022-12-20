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Росіяни могли використати для обстрілів Херсона фосфорні боєприпаси

Триває експертиза уламків ворожих боєприпасів.

Росіяни могли використати для обстрілів Херсона фосфорні боєприпаси
Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупанти могли використати для обстрілів Херсона 20 грудня фосфорні боєприпаси.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"За поки що не підтвердженими даними, орки використовували сьогодні в Херсоні фосфорні боєприпаси.  Зовні дуже схоже, дочекаємось результатів експертизи", - йдеться в повідомленні Соболевського у соцмережах.

Також заступник голови облради оприлюднив фото уламків ворожих боєприпасів.

Фото: Facebook/Юрій Соболевський

Фото: Facebook/Юрій Соболевський

Нагадаємо, нині у Херсоні двох цивільних госпіталізували з травмами, отриманими через російські обстріли житлових масивів. Також у місті було пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередачі та газопровід.

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