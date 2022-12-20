Російські окупанти могли використати для обстрілів Херсона 20 грудня фосфорні боєприпаси.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"За поки що не підтвердженими даними, орки використовували сьогодні в Херсоні фосфорні боєприпаси. Зовні дуже схоже, дочекаємось результатів експертизи", - йдеться в повідомленні Соболевського у соцмережах.

Також заступник голови облради оприлюднив фото уламків ворожих боєприпасів.

Фото: Facebook/Юрій Соболевський

Фото: Facebook/Юрій Соболевський

Нагадаємо, нині у Херсоні двох цивільних госпіталізували з травмами, отриманими через російські обстріли житлових масивів. Також у місті було пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередачі та газопровід.