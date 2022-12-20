20 грудня від електропостачання відключався майже весь Київ, - Yasno

На наближення до графіку поки не слід розраховувати.

Сьогодні, 20 грудня, стан системи у столиці практично не змінився. За день відключались близько 1,1 млн користувачів - майже весь Київ..

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“На наближення до графіку поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба запитати критичну інфраструктуру”, - повідомив Коваленко.

Він зазначив, що диспетчери намагаються забезпечити райони світлом хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не включалися від вчорашнього ранку.

Коваленко наголосив, що слід утеплюватись та переглянути список речей, які потрібні, щоб спокійно прожити тривалі відключення.

Крім того Сергій Коваленко розповів про стуацію у Дніпрі. Там вона стабілізувалась, енергетики намагаються максимально наблизитися до графіків.

“Завтра маю надію на гарні новини”, - підсумував гендиректор компанії.

Як раніше повідомлялось, Київ, як і решта регіонів, продовжує отримувати лімітований обсяг електропростачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Водопостачання працює в штатному режимі.