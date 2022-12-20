У Києві забезпечується менше половини потреби споживання електроенергії

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Учорашні російські обстріли безпілотниками та артилерією призвели до нових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві.

У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури. Про це повідомили в Укренерго станом на 12 годину.

НЕК розраховує, що сьогодні вдастся включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

Нагадаємо, учора близько 4 ранку російська армія атакувала безпілотниками Київ і область. Є влучання в енергетичний обʼєкт. Станом на ранок 20 грудня світло споживачам продовжувало подаватися в режимі аварійних відключень.