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У Києві забезпечується менше половини потреби споживання електроенергії

Живлення критичної інфраструктури – в пріорітеті. 

У Києві забезпечується менше половини потреби споживання електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Учорашні російські обстріли безпілотниками та артилерією призвели до нових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві. 

У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури. Про це повідомили в Укренерго станом на 12 годину.

НЕК розраховує, що сьогодні вдастся включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

Нагадаємо, учора близько 4 ранку російська армія атакувала безпілотниками Київ і область. Є влучання в енергетичний обʼєкт. Станом на ранок 20 грудня світло споживачам продовжувало подаватися в режимі аварійних відключень. 

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