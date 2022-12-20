Головне за ніч. Вівторок, 20 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, нічні ворожі обстріли, день жалоби у Кривому Розі, кримські окопи Шойгу, святкування воз'єднання Росії і Білорусі в Тюмені.

Розпочалася трьохсота доба повномасштабного російського вторгнення.

Уранці росіяни обстріляли Чернігівську область, у Херсонській продовжуються обстріли уздовж правого берега Дніпра, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також обстрілів зазнали Сумська, Запорізька, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.

Більше інформації – в нашій новині.

У Кривому Розі сьогодні, 20 грудня, день жалоби за загиблими внаслідок прямого влучання російською ракети в житловий будинок у Тернівському районі міста.

Загалом від удару зазнали пошкоджень 43 житлові будинки, 3 школи, 3 дитсадки та 1 лікувальний заклад, повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

“Уже закрито плівкою та OSB 668 вікон у квартирах та під'їздах, тобто 100%. Проводились аварійні роботи на дахах. У дитсадках та школах вікна закрили також на 100%. У будинку, куди влучила ракета, комунальним службам вдалося у двох уцілілих секціях відновити воду, електроенергію, газ та тепло”, - розповів Вілкул.

Потерпілі від російського удару можуть звернутись до відкритого на базі гімназії №42 пункту, де подати заяви про видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги від міста. Наразі прийнято 213 заяв.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та шістьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери.

Противник впродовж доби завдав чотирьох ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждала цивільні інфраструктура та населення.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 20 грудня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 99 230 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 430 окупантів, сім танків і два гелікоптери.

Про інші втрати противника – в новині.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час відвідування "передових позицій" окупантів перебував у 75 кілометрах від лінії фронту, на півночі Криму. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на волонтерів проєкту GeoCongirmed.

"На відео видно окопи, які міністр оглядає з ілюмінатора вертольота. Користувач твіттера GlasnostGone та волонтери проєкту GeoConfirmed геолокували місце, над яким пролітав Шойгу. Воно виявилося розташованим у Криму, в районі населеного пункту Армянськ, в 80 кілометрах від найближчої української позиції", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, 18 грудня МО росіян опублікувало відео із Шойгу, який нібито "облетів на вертольоті передові позиції". Де конкретно Шойгу "літав на вертольоті", міноборони країни-окупанта не уточнювало, але сказало, що це був "південний військовий округ". Майже не збрехали.

У Тюменській області, за даними місцевого інформаційного порталу культури, на 22 грудня заплановані святкові заходи з нагоди підписання "Договору про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації до однієї держави".

Згідно з повідомленням, культурні діячі Тюмені "готують сюрприз, який порадує мешканців держави та підкреслить єдність двох народів". За словами директорки Департаменту культури Тюменської області, "інформація про цю визначну подію виявилася приємною та історичною несподіванкою".

Портал посилається на наказ Міністерства культури Російської Федерації, в якому вказано, що "договір про возʼєднання" мали підписати 12 грудня. Станом на зараз публічних даних про підписання такого документу немає.

Нагадаємо, вчора, 19 грудня, російський президент Володимир Путін вперше із червня 2019 року відвідав Білорусь. Після двосторонніх перемовин Путін оголосив, що домовився з самопроголошеним білоруським президентом продовжувати спільні військові навчання. Він також сказав, що Росія "не зацікавлена в поглинанні когось". Однак Тюмень далеко, туди звістка про те, що Путін відклав поглинання Білорусі, певне, ще не дійшла…

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