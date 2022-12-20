20 грудня у Кривому Розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок прямого влучання російською ракетою, - Вілкул

Від удару 16 грудня загинули четверо людей, з них двоє дітей.

Сьогодні, 20 грудня, у Кривому Розі день жалоби за загиблими внаслідок прямого влучання російською ракетою в будинок у Тернівському районі міста.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що від удару зазнали пошкоджень 43 житлові будинки, 3 школи, 3 дитсадки та 1 лікувальний заклад.

“Вже закрито плівкою та OSB 668 вікон у квартирах та під'їздах, тобто 100%. Проводились аварійні роботи на дахах. У дитсадках та школах вікна закрили також на 100%. У будинку, куди влучила ракета, комунальним службам вдалося у двох уцілілих секціях відновити воду, електроенергію, газ та тепло”, - розповів Олександр Вілкул.

Начальник військової адміністрації додав, що 100 листів шиферу піде на ремонт дахів у будинках людей та 100 на комунальних об'єктах. Дерев'яні вікна починають склити, а там, де постраждали пластикові вікна, враховуючи специфіку скла та робіт, буде надано матеріальну допомогу від міста.

Потерпілі від російського удару можуть звернутись до відкритого на базі гімназії № 42 пункт, де можна подати заяви про видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги від міста. Наразі прийнято 213 заяв.

Матеріальна допомога постраждалим буде видаватись із бюджету міста, її розмір визначатиметься індивідуально, залежно від завданої шкоди.

Нагадаємо, 16 грудня російська ракета влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Також рашисти обстріляли об’єкти енергетичної інфраструктури у різних районах Дніпропетровщини. Є серйозні руйнування.

Після опівночі 17 грудня у Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика.