Головне за день. Понеділок, 19 грудня

23 знищених ворожих "Shahed-136", Путін у Мінську, російські плани вторгнення в Молдову, "Ялинка незламності" на Софійській площі. Яким запам’ятається 299-й день повномасштабної війни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав президента України Володимира Зеленського підписати закон про посилення відповідальності за вчинення військових адмінправопорушень.

“Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а “відмовники” можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути”, - зазначив Валерій Залужний.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ наголосив, що працює над усуненням проблем, через які відбувається самовільне залишення позицій, і проведені успішні операції щодо звільнення територій України є тому підтвердженням.

Як раніше повідомлялось, громадські організації та правозахисники закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон №8271, який посилює відповідальність за вчинення військових адміправопорушень. Верховна Рада ухвалила цей закон 13 грудня.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони України цієї доби знищили 23 "Shahed-136" із 28, які випустила Росія, а також два гелікоптери і склад боєприпасів росіян.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ятьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, крім складу боєприпасів, уразили два пункти управління та два райони зосередження живої сили загарбників.

Росія впродовж доби завдала одного ракетного удару, а також здійснила близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

Більше про оперативну обстановку станом на 18 годину 19 грудня – в новині.

Уночі 19 грудня о 00:46 іранський дрон-камікадзе Shahed пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС близько від ядерної установки.

У Енергоатомі наголошують, що проліт “Шахеда” над ПАЕС поблизу ядерної установки є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.

“НАЕК звертається до МАГАТЕ та усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного дрону над майданчиком атомної станції. Компанія вкотре закликає не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавались ризику нападу з боку російської армії та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу”, – наголошується у повідомленні.

Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Зазначимо, що Путін прилетів сьогодні до Білорусі. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк вважає, що російський президент приїхав до Мінська для того, щоб обговорити з Олександром Лукашенком, чи існуватиме Білорусь самостійно.

Росія планує вторгнення в Молдову на початку лютого 2023 року.

Про це в інтерв'ю TVR Moldova заявив очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце.

За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні. Мустяце наголосив, що питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться.

Глава Служби інформації та безпеки зауважив, що відомство аналізує декілька сценаріїв шляхів нападу Росії.

"Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні... Судячи з наявної у нас інформації, Росія може піти далі, щоб створити коридор із Придністровським регіоном, який є територією Молдови", - сказав Мустяце.

20 грудня в Києві відкриють станції метрополітену "Майдан Незалежності" та "Хрещатик", а також перехід між ними. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Ці станції були зачиненими від початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

Більше інформації – в нашій новині.

У День Святого Миколая на Софійській площі у Києві засвітили “Ялинку незламності”.

За словами столичного мера Віталія Кличка, цього року формат святкувань інший, а ялинка не така велика, як завжди.

“12 метрів замість 31-го, як минулого року. І назвали ми її “Ялинкою незламності”. Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – в свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ”, – сказав міський голова.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!