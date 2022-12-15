​Зеленського закликають ветувати законопроєкт, який посилює відповідальність за вчинення військових адміправопорушень

Закон погіршує право військових на судовий захист та обмежує суддів у врахуванні всіх обставин під час винесення обвинувального вироку у справах щодо військових злочинів.

Громадські організації та правозахисники закликали Президента Володимира Зеленського ветувати закон № 8271, який посилює відповідальність за вчинення військових адміправопорушень. Його Верховна Рада ухвалила 13 грудня.

Як наголосили в Центрі прав людини ZMINA, цей закон стане "причиною порушення права на справедливий суд і дискримінації самих військовослужбовців".

"Законопроєкт був прийнятий на п’ятий день після реєстрації без суспільного обговорення чи принаймні спроби публічної комунікації, що виключило можливість його доопрацювання з урахуванням позиції громадянського суспільства...", - йдеться в повідомленні на сайті Центру.

ZMINA перелічила недоліки закону. Зокрема, він погіршує право військових на судовий захист та обмежує суддів у врахуванні всіх обставин під час винесення обвинувального вироку у справах щодо військових злочинів. Це, на думку громадськості, є порушенням принципу верховенства права, а також рівності перед законом та судом і дискримінацією військових за професійним статусом.

"Він забороняє застосування більш м’якого покарання, ніж визначено санкцією статті, або звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку вчинення військових злочинів (наприклад, невиконання наказу, погроза або насильство щодо начальника та деяких інших)", - зазначили в Центрі прав людини.

Серед інших недоліків - закон не передбачає можливості залучення свідків або присутності командира під час огляду військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

"Особливої уваги потребує можливість представника Військової служби правопорядку визначати перебування військовослужбовців під дією лікарських препаратів, які впливають на увагу чи швидкість реакції. Такі препарати військовослужбовець може вживати під час лікування в медичній частині або після повернення з військового шпиталю, не виконуючи обов’язків за посадою. Проте відсутність будь-яких запобіжників у законі щодо огляду військових створює ризик вжиття заходів дисциплінарної відповідальності до осіб, які зазнали ушкоджень здоров’я внаслідок самовідданого захисту цілісності та незалежності України", - наголосили в ZMINA.

У Центрі закликали впливати на причини правопорушень, а не лише посилювати відповідальність за їхнє вчинення.

Активісти закликали доопрацювати закон у частині скасування положень, що "обмежують право суду враховувати усю сукупність доказів і призначати відповідне покарання". Крім цього, пропонуються додати деталізовану процедуру огляду військовослужбовців "з урахуванням захисту прав тих осіб, які проходять лікування" і встановити "запобіжники, які унеможливлювали б використання процедури огляду для особистого позастатутного впливу на військових".

Під зверненням до Президента підписалися ГО "Юридична сотня", Рух ЧЕСНО, Комітет з військового права Національної асоціації адвокатів України, Громадська спілка "Реанімаційний пакет реформ", ГО "Жіночий ветеранський рух", Центр прав людини ZMINA, Медійна ініціатива за права людини та ін.

Нагадаємо, за законопроєкт 8271 проголосували 270 нардепів. На їхню думку, документ "сприятиме підвищенню стану військової дисципліни.., а також надасть повноважень Військовій службі правопорядку у ЗСУ здійснювати протидію незаконному обігу наркотичних засобів, алкоголізму у військових частинах, протидії подолання поширення наркоманії у військових колективах, підтримання належного рівня військової дисципліни та правопорядку".

У 2017 році Рада ввела штрафи за вживання алкоголю в армії. За розпивання спиртного під час зборів військовозобов'язаним і резервістам загрожує штраф до 2,5 тис. гривень.