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У звільненому селі на Харківщині знайшли російські підручники

Їх використають як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності.

У звільненому селі на Харківщині знайшли російські підручники
Фото: Національна поліція

У звільненому селі Хотімля на Харківщині поліцейські вилучили майже 500 російських шкільних підручників.

Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

Підручники вилучили та будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності.

Слідчі дії проводились у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України щодо 55-річної директорки ліцею. 

У жовтні жінку викрили у співпраці з окупантами. Вона агітувала викладачів ліцею до співпраці з окупаційною владою та впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у навчальному закладі.
Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі росіяни знищують підручники з історії України.

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