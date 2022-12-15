Їх використають як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності.

У звільненому селі Хотімля на Харківщині поліцейські вилучили майже 500 російських шкільних підручників.

Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.

Підручники вилучили та будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності.

Слідчі дії проводились у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України щодо 55-річної директорки ліцею.

Фото: Національна поліція

У жовтні жінку викрили у співпраці з окупантами. Вона агітувала викладачів ліцею до співпраці з окупаційною владою та впроваджувала стандарти освіти держави-агресора у навчальному закладі.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі росіяни знищують підручники з історії України.