У звільненому селі Хотімля на Харківщині поліцейські вилучили майже 500 російських шкільних підручників.
Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.
Підручники вилучили та будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях, відкритих за фактами колабораційної діяльності.
Слідчі дії проводились у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України щодо 55-річної директорки ліцею.
Нагадаємо, в окупованому Енергодарі росіяни знищують підручники з історії України.