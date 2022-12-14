На Харківщині ексгумували тіло вбитого росіянами чоловіка

Співробітники поліції Харківської області ексгумували в Куп'янському районі тіло чоловіка, який загинув під час розстрілу військовими РФ цивільного автомобіля.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Наприкінці вересня в селі Петропавлівка подружжя на автівці поверталося до свого будинку. В цей час окупанти з автомата розстріляли транспортний засіб. Жінка вижила. Чоловік загинув від отриманого вогнепального поранення”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ексгумували тіло 51-річного чоловіка та направили його на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, слідчі поліції Харківської області провели огляд місця події у сел. Козача Лопань та ексгумували тіла 17-річної дівчини та її 48-річного батька, які загинули 4 травня під час ворожого обстрілу. Їх поховали в одній могилі на території кладовища.