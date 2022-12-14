За цей тиждень ми маємо важливий прогрес у питанні щодо ППО.

Сьогодні відбулось засідання Ставки, на якому говорили, зокрема, і про захист неба. Україна постійно посилює протиповітряну й протидронну оборону.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Передусім я хочу подякувати нашим зенітникам і Повітряним силам за відбиття сьогодні вранці чергової атаки іранськими дронами. Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада Повітряних сил. Я дякую вам, хлопці! Загалом було збито 13 “Шахедів”. Це 13 врятованих об’єктів інфраструктури, це врятовані життя. За один ранок”, - розповів президент.

Він додав, що за цей тиждень ми маємо важливий прогрес у питанні щодо ППО.

“Звичайно, дуже детально обговорили на Ставці ситуацію на Донбасі й на інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі”, - наголосив Зеленський.

Сьогодні президент говорив про це у зверненні до Європейського парламенту. Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше.

“Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно й дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити. Молодці! Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які воюють на Кремінському напрямку – і дуже результативно. Дякую вам, воїни!” - наголосив Верховний головнокомандувач.

Президент запевнив, що наразі готуються домовленості, які посилять наші оборонні спроможності й дадуть більше оперативних можливостей Україні.

“Також не зменшуємо нашу активність заради створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до справедливої відповідальності. Сьогодні закликав наших друзів у Європі та членів Європарламенту збільшити зусилля, щоб трибунал зрештою запрацював. Держава-терорист має відповідати за кожне спалене українське місто, за кожне зруйноване життя наших людей. І буде відповідати”, - пообіцяв голова держави.

Володимир Зеленський сьогодні поспілкувався із очільником Міжнародного олімпійського комітету Бахом.

“Зокрема про те, що принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими. Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни”, - підкреслив президент України.

Володимир Зеленський нагадав, що, коли від чергового російського обстрілу загинув 8-річний хлопчик, можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові.

“Провів сьогодні й дуже важливі переговори з Генеральним секретарем ООН Гутеррішем. Подякував йому за незмінну підтримку України та міжнародного права, за дієву допомогу в реалізації наших ініціатив, таких як «Зерно з України». Працюємо зараз над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої держави. Вірю, що й це може бути успішним”, - висловив впевненість голова держави.

Верховний головнокомандувач нагадав, що сьогодні 64 українці були повернуті з російського полону. Четверо офіцерів і 60 рядових та сержантів. Серед них є важкопоранені. Усім надаємо належну допомогу.

“І хочу окремо подякувати сьогодні “Пласту”, нашим українським скаутам, гайдам за Вифлеємський вогонь миру, який вони привезли в Україну. Хай це світло підтримає всіх нас, усіх українців”, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики.