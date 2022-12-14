Зеленський закликав генсека ООН направити експертів на об’єкти української енергетики

Також Президент заявив, що будуть розвивати Чорноморську зернову ініціативу.

Президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

За словами Президента, обговорили формулу миру, запропоновану Україною, а також ідею відповідного саміту Global Peace Formula Summit.

Крім цього, глава держави подякував Гутеррешу за участь у конференції з підтримки України в Парижі.

"Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики. Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму GrainFromUkraine", - зазначив Президент.

Нагадаємо, Україна залучила 1,5 млрд євро допомоги на конференції у Франції. Також було узгоджено питання постачання систем ППО.

Днями МАГАТЕ завершило перевірку на трьох українських атомних електростанціях.