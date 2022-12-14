Литва заборонила пропаганду тоталітарних та авторитарних режимів

У вівторок 103 члени Сейму проголосували за так званий закон про дерадянізацію. Незабаром його має підписати президент. Очікується, що закон набуде чинності 1 травня наступного року.

Про це повідомляє сайт Литовського національного радіо та телебачення LRT. Закон створить правову основу видалення з громадських місць Литви символів тоталітаризму та авторитаризму, таких як пам'ятники, меморіальні об'єкти, назви вулиць, площ та інших громадських об'єктів.

Згадування осіб, які були або є активними учасниками політичних, військових та репресивних структур окупаційної влади, також буде заборонено.

Назви організацій, подій чи дат, які символізують тоталітарні чи авторитарні режими та їх ідеології, також мають бути видалені із громадських об'єктів. На громадських об'єктах також буде заборонено розміщувати знаки військової агресії таких режимів проти іншої держави, знаки радянської окупації Литви у 1940-1941 та 1944-1990 роках, нацистської окупації у 1939-1944 роках.

Вищезазначені заборони не поширюються на музеї, архіви, бібліотеки при організації виставок, інформування громадськості про тоталітарні та авторитарні режими та їх наслідки, використання таких предметів та інформації з метою освіти, науки, професійного мистецтва, колекціонування.

Литовський центр досліджень геноциду та опору або муніципальна влада зможе визнавати громадські об'єкти, що пропагують тоталітарні чи авторитарні режими та їх ідеології. Спеціальна міжвідомча комісія має попередньо представити свою оцінку.

Генеральний директор Центру геноциду повинен буде не пізніше ніж через п'ять робочих днів після висновку цієї комісії ухвалити рішення або про вилучення громадського об'єкта, або про його збереження.

Нині у Литві передбачена лише адміністративна відповідальність за демонстрацію, поширення та пропаганду символів деяких тоталітарних та авторитарних режимів.

Однак відколи Росія розпочала війну в Україні, багато муніципалітетів виступили з ініціативою демонтувати статуї, пам'ятники та інші символи радянських солдатів.

Нагадаємо, Міністерство національної оборони Литви придбає одяг для холодної погоди приблизно для 25 тис. українських військовослужбовців. Міністерство купило білизну та одяг для холодної погоди у трьох литовських компаній на понад 2 мільйони євро.

Раніше литовський уряд затвердив 13 млн євро підтримки для України.