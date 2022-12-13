Постійним представником Ради у КСУ став "слуга народу" Дирдін

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня прийняла Постанову «Про призначення Максима Дирдіна постійним представником Верховної Ради України у Конституційному Суді України».

За постанову проголосували 270 нардепів, повідомляє кореспондент LB.

Напередодні засідання Ради профільний Комітет з питань правової політики вирішив:

«Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та прийняти за основу та в цілому постанову, подану народним депутатом України Русланом Стефанчуком про призначення Максима Дирдіна постійним представником Верховної Ради України у Конституційному Суді (реєстр. No 8277 від 12 грудня 2022 року)», — йдеться у висновку.

Максим Дирдін у 2019 році був обраний депутатом Верховної Радb від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №132 (Миколаївська область) як безпартійний. Член однойменної фракції та член Комітету з питань правової політики.

Був помічником депутата Верховної Ради 4 скликання Івана Кураса на платній основі та на громадських засадах.

З 2016 року обіймає посаду головного радника генерального директора ПрАТ "Санта Україна".

З 2009 року - адвокат.

У 2006-2016 роках - асистент, старший викладач, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України.

У 2006 році був головним юрисконсультом ДАК “Хліб України”.

Закінчив Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю “Правознавство”. Кандидат юридичних наук. Доцент.

Нагадаємо, що раніше, з жовтня 2019 року колишня нардепка «Слуги народу» Ольга Совгиря була постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді. 27 липня цього року Верховна Рада призначила Совгирю на посаду судді Конституційного суду.