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Американські військові успішно випробували нову гіперзвукову ракету

Вона вп’ятеро перевищує швидкість звуку. 

Американські військові успішно випробували нову гіперзвукову ракету
Boeing B-52 Stratofortress
Фото: Вікіпедія

Американський міжконтинентальний стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив з повітря гіперзвукову крилату ракету AGM-183A ARRW біля узбережжя Південної Каліфорнії.

Про це повідомляє командування Військово-повітряних сил США.

Це випробування стало першим запуском повноцінного прототипу оперативної ракети. Попередні тести були зосереджені на підтвердженні продуктивності бустера. 

Після відділення від літака, ракета досягла гіперзвукової швидкості, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і здетонувала у районі терміналу. 

Показники свідчать про те, що всі цілі були досягнуті.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не заохочують і не допомагають Україні здійснювати "операції" на території Росії. При цьому Вашингтон намагається переконатись, що українці можуть захищати свої території та "відвоювати свою землю".

Минулого тижня стало відомо про пожежі на аеродромах у російських Саратовській, Рязанській областях та Курську. У Кремлі це пояснили атаками українських безпілотників.

Також нагадаємо, напочатку грудня Пентагон і оборонний підрядник Northrop Grumman представили американський військовий бомбардувальник майбутнього. Протягом років його розробка зберігалася в таємниці. Очікується, що наступні десятиліття цей літак слугуватиме основою бойових операцій військово-повітряних сил. 

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