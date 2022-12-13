Американські військові успішно випробували нову гіперзвукову ракету

Американський міжконтинентальний стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив з повітря гіперзвукову крилату ракету AGM-183A ARRW біля узбережжя Південної Каліфорнії.

Про це повідомляє командування Військово-повітряних сил США.

Це випробування стало першим запуском повноцінного прототипу оперативної ракети. Попередні тести були зосереджені на підтвердженні продуктивності бустера.

Після відділення від літака, ракета досягла гіперзвукової швидкості, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і здетонувала у районі терміналу.

Показники свідчать про те, що всі цілі були досягнуті.

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