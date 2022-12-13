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Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж для ремонту електромереж в нічний час, - Ковалів

15 із них вже в Україні.

Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж для ремонту електромереж в нічний час, - Ковалів
Фото: Facebook-сторінка Юлії Ковалів

Канада подарує Україні 50 освітлювальних веж, які спростять енергетикам ремонт мережі у нічний час. 15 таких генераторних освітлювальних веж заввишки вісім метрів вже прибули до України.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"Всього наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до Нового Року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати в день і вночі", - розповіла посол. 

Зазначається, що партнери протягом останніх тижнів передають до України генератори та обладнання для ремонту електромереж, щоб допомогти впоратися з наслідками ракетних ударів РФ по енергетичних об’єктах. 

Серед останнього, Естонія передала українським містам ще 11 автобусів з генераторами і енергетичним обладнанням; Франція передала 100 генераторів середньої потужності; Нідерланди анонсували надання трансформаторів, комутаційних компонентів та кабелів.

Нагадаємо, Канада надасть 15 мільйонів канадських доларів (11,04 мільйона доларів) на обладнання, необхідне Україні для гуманітарного розмінування. Це допоможе у фінансуванні виявлення та знешкодження наземних мін та вибухонебезпечних боєприпасів, що не розірвалися.

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