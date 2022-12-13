Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК

Парламент на найближчому засіданні планує ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва і створити замість нього Київський міський окружний адміністративний суд.

Про це LB повідомили джерела у Верховній Раді України.

Народні депутати збираються ухвалити за основу проєкт Закону "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та про утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Законопроєкт 5369 подав до парламенту президент України Володимир Зеленський ще 13 квітня 2021. У пояснювальній записці до нього нагадується, що 30 липня 2020 року на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України було оприлюднено електронну петицію "Щодо ліквідації Окружного адміністративного суду м.Києва", яку підтримало понад 25 тисяч громадян України.

"Відповідно до вимог Конституції України Глава держави провів консультації з Вищою радою правосуддя щодо питання ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва. Вища рада правосуддя у своєму консультативному висновку від 4 березня 2021 року не висловила позиції щодо підтримки чи непідтримки законопроєкту, зазначивши, що «реалізація вказаного законопроєкту не видається можливою до моменту створення та початку роботи повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки переведення суддів із ліквідованих до новоствореного суду може відбуватися виключно на підставі та в межах рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", – йдеться у записці.

Президент, виходячи з цього, вніс до Верховної Ради доопрацьований після консультацій з Вищою радою правосуддя законопроєкт "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Також парламентарі можуть ухвалити за основу ще один президентський проєкт Закону про внесення зміни до розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Проєкт закону 5370 зареєстрували 13 квітня 2021. Його "розроблено задля забезпечення належної реалізації Закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду»".

Вчора ввечері народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що профільний "правовий Комітет розглянув два закони 5369 (та 5370) про ліквідацію корупційного ОАСК. Навіть схвалив за основу та в цілому… І навіть говорять, що скоро в залі будуть розглядати. Дуже чекаємо", – написав він.

Його колега по фракції, нардеп депутат Ярослав Юрчишин нагадав, що "НАБУ повідомило судді голові ОАСК Павлу Вовку про підозру у створенні злочинної організації та захопленні державної влади 2,5 роки тому – 17 липня 2020 року. 13 квітня 2021 року злочинна діяльність ОАСК стала настільки очевидною суспільству, що Президент не зміг не відреагувати та вніс до парламенту невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Сьогодні – 1 рік 8 місяців (ювілейні 20 місяців) як парламент мав би невідкладно ліквідувати найкорумпованіший суд України, але не зробив цього. 9 грудня наші американські партнери вирішили нагадати Україні, що внутрішні вороги атакують державу не гірше росіян — а то і діють у змові", – заявив парламентар.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. Одне з останніх – зняття статусу памʼятки з будівлі "Квітів України", що фактично дозволяє забудовнику знести цю модерністську споруду.

Крім того, саме в ОАСК подавали позови щодо відновлення на посаді експрезидента Януковича. Журналісти "Схем" вважають. що деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з "поновленням" колишнього президента.

Проти голови суду Павла Вовка в США нещодавно застосували санкції. На цей крок пішли через вимагання хабара в обмін на втручання в судові справи.

Справа з підозрами Вовка і його заступника Євгена Аблова та судді Погрібніченка тягнеться ще з 2019 року, коли опублікували так звані плівки Вовка. Фраза "Шеф, давайте что-то учудим" з вуст Аблова стала крилатою.