Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту Великої сімки із закликом продовжити допомогу Україні, зберегти спільну фінансову, енергетичну та соціальну стабільність і наголосив на "новій дипломатії".

Як ідеться у виступі глави держави, Україна очікує, що РФ почне виведення своїх військ на Різдво.

"Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було би правильним саме на це Різдво почати виведення російських військ... Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечення і надійне припинення бойових дій", - сказав Президент.

Він подякував членам G7 за надану підтримку для протидії російському вторгненню. Також Зеленський назвав три кроки, які мають прискорити настання миру.

Мова йде про посилення оборонної допомоги. За словами Президента, Україні необхідні сучасні танки, а також артилерія, гармати і снаряди.

"Ми потребуємо більше реактивної артилерії та більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія", - зауважив глава держави.

Президент наголосив на збереженні у 2023 році фінансової, енергетичної та соціальної стабільності. Крім цього, він наголосив на важливості "нової дипломатії".

"Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх наших людей і всіх наших територій", - зазначив Зеленський.

За його словами, "відповідь Москви покаже, чого вони там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії".

Президент України запропонував скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit. Це потрібно для того, аби "визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру".

"Я пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру загалом або конкретних її пунктів. І пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у Москві так часто говорять", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Словаччина веде переговори щодо передачі в Україну МіГ-29. У Британії заявили, що можуть переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі.