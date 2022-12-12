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Лондон може переглянути відмову від постачання Україні далекобійних озброєнь, - Воллес

Запитання про можливе постачання Україні ракет Воллесу поставив експрем'єр Джонсон.

Лондон може переглянути відмову від постачання Україні далекобійних озброєнь, - Воллес
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі. 

Про це міністр оборони Бен Воллес сказав під час слухань у парламенті Британії, повідомляє Sky News.

Експрем'єр-міністр Борис Джонсон запитав міністра про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності.

"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я подивлюся, що ми робитимемо далі", – відповів Воллес.

Нагадаємо, що прем'єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби протиповітряної оборони, включаючи ракети.

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