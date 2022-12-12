Кулеба попросив ЄС про розширення військової допомоги

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС оперативно збільшити військову допомогу Україні.

Про це він сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомила пресслужба МЗС.

Кулеба запропонував три способи посилення підтримки:

надання більшої кількості зброї та боєприпасів;

розширення Європейського фонду миру для фінансування закупівель зброї;

швидке розгортання ліній виробництва, зокрема за участі українських підприємств, для виготовлення боєприпасів.

"Серед найбільш пріоритетних потреб – системи протиповітряної та протиракетної оборони, броньовані машини, зокрема на гусеницях, артилерія калібру 155 мм та боєприпаси до неї та, звісно, танки натівського зразка", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що недавні успіхи України у звільненні територій на сході та півдні не мають слугувати заспокійливим для партнерів, бо Росія продовжує надсилати на передову мобілізованих, а Україна формує нові підрозділи, які треба укомплектовувати.

Кулеба сказав, що допомога Україні потрібна вже зараз – до січня.

"Україна здатна завершити цю війну перемогою і справедливим миром якомога швидше і зробить це за умови суттєвого підвищення підтримки з боку ЄС. Саме тому я закликаю вас суттєво підвищити військову допомогу для України", – сказав міністр.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу погодила 12 грудня рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 2 млрд євро. Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами ЄС для фінансування операцій із підтримання миру. Україна отримала від Фонду загалом 3,1 млрд євро.