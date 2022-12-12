На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
В рамках програми "Єднання для України" більше 82 тисяч українців та членів їхніх родин заїхали до США
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Андрій Пінчук: «УПЦ як була, так і залишається і назавжди залишатиметься структурним підрозділом Московської патріархії»
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
​Бахмут. Пункт незламності
​Бахмут. Пункт незламності
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба попросив ЄС про розширення військової допомоги

Він запропонував три способи посилення підтримки.

Кулеба попросив ЄС про розширення військової допомоги
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС оперативно збільшити військову допомогу Україні. 

Про це він сказав на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, повідомила пресслужба МЗС.

Кулеба запропонував три способи посилення підтримки:

  • надання більшої кількості зброї та боєприпасів;
  • розширення Європейського фонду миру для фінансування закупівель зброї;
  • швидке розгортання ліній виробництва, зокрема за участі українських підприємств, для виготовлення боєприпасів.

"Серед найбільш пріоритетних потреб – системи протиповітряної та протиракетної оборони, броньовані машини, зокрема на гусеницях, артилерія калібру 155 мм та боєприпаси до неї та, звісно, танки натівського зразка", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що недавні успіхи України у звільненні територій на сході та півдні не мають слугувати заспокійливим для партнерів, бо Росія продовжує надсилати на передову мобілізованих, а Україна формує нові підрозділи, які треба укомплектовувати.

Кулеба сказав, що допомога Україні потрібна вже зараз – до січня.

"Україна здатна завершити цю війну перемогою і справедливим миром якомога швидше і зробить це за умови суттєвого підвищення підтримки з боку ЄС. Саме тому я закликаю вас суттєво підвищити військову допомогу для України", – сказав міністр.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу погодила 12 грудня рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 2 млрд євро. Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами ЄС для фінансування операцій із підтримання миру. Україна отримала від Фонду загалом 3,1 млрд євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також