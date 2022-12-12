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На Луганщині окупанти лишають своїх військових у лісах без їжі, - Гайдай

Поранених середньої важкості окупантів швидко виписують та відправляють на фронт.

На Луганщині окупанти лишають своїх військових у лісах без їжі, - Гайдай

Російських військових кидають у лісосмугах Луганської області без боєкомплекту та їжі. Офіцери обіцяють передати їм необхідне, але по факту це лише слова.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Полонені окупанти зізнаються, що коли їх доставляють на позиції десь у лісосмугах, офіцери наказують зачекати 12 годин, їдуть за провізією та боєкомплектами та вже не повертаються до них, залишають ні з чим", - заявив Гайдай.

За його словами, на окупованій частині Луганщини вкрай критична ситуація з медичним обслуговуванням. Поранених середньої важкості швидко виписують та знов відправляють на фронт. Важкопоранених до медичних закладів Луганська просто не встигають довезти.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, у Луганській області підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва.

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